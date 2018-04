Eva Bahner: Flächendeckende Streiks in Kitas, bei der Müllabfuhr, im Nahverkehr sind nun vom Tisch. In der Nacht haben sich nach insgesamt 40 zähen Verhandlungsstunden, begleitet von flächendeckenden Warnstreiks, Verdi und der Beamtenbund mit den Verhandlungsführern von Bund (namentlich Horst Seehofer) und den Kommunen geeinigt in Potsdam auf einen Tarifabschluss, mit dem – so scheint es zumindest – beide Seiten ganz gut leben können.

Darüber möchte ich nun sprechen mit dem Tarifexperten Karl Brenke vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Schönen guten Tag!

Karl Brenke: Guten Tag, Frau Bahner.

Bahner: Verdi-Chef Bsirske spricht vom besten Tarifergebnis seit Jahren. Hat er recht?

!Brenke:!! Ja, in der Tat. Der öffentliche Dienst hat ja lange Zeit bei den Tarifabschlüssen und den Lohnsteigerungen hinterhergehinkt hinter der Gesamtwirtschaft, und jetzt hat man einen Tarifabschluss erzielt, der doch durchaus beachtlich ist. Zwar ist man weit davon entfernt, die ursprüngliche Forderung von sechs Prozent durchzusetzen, aber es ist ungefähr die Hälfte geworden, jedenfalls für dieses Jahr.

Und positiv ist auch an dem Tarifabschluss, dass er eine lange Laufzeit vorsieht, weil das erlaubt es den Arbeitgebern, aber auch den Arbeitnehmern längerfristig zu planen. Ein bisschen enttäuschend finde ich allerdings – und das ist offensichtlich ein Phänomen, was in den neueren Tarifabschlüssen generell gilt; das gilt auch beispielsweise für den Metall-Tarifabschluss –, dass nach hinten hin die Lohnsteigerungen immer geringer werden. Und im übernächsten Jahr – so der Tarifabschluss jetzt für den öffentlichen Dienst der Gemeinden und beim Bund – gibt es Reallohnverluste sogar.

"Öffentlicher Dienst muss bei der Bezahlung attraktiv sein"

Bahner: Und dann könnte es, wenn die Konjunktur nicht mehr so rund läuft, schwieriger werden, ähnlich hohe Lohnabschlüsse dann wieder rauszuhandeln?

Brenke: Das weiß man nicht, ob die Konjunktur in zwei Jahren noch so gut läuft. Aber es könnte natürlich schwieriger werden und es wäre eigentlich angemessen, angesichts der gegenwärtigen Konjunktur, aber nicht nur deshalb, sondern auch, weil der öffentliche Dienst mit der Privatwirtschaft konkurrieren muss, und wir sehen beim öffentlichen Dienst auch die Altersstruktur, und bei der Altersstruktur stellt man fest, dass sehr viele Mitarbeiter in nächster Zeit ausscheiden werden.

Das heißt, der öffentliche Dienst muss bei der Bezahlung attraktiv sein und muss von daher auch Fachkräfte gewinnen. Das bedeutet, dass man eigentlich bei den Lohnabschlüssen nach hinten hinaus eher keine Abstriche machen sollte, wie es jetzt der Tarifvertrag vorsieht. Ein Prozent in zwei Jahren Steigerung, das ist ein bisschen wenig. Gegenwärtig haben wir höhere Steigerungen von reichlich drei Prozent. Im nächsten Jahr auch etwas, knapp drei Prozent. Aber dann wird es knapp.

Bahner: Das heißt, der Tarifvertrag reicht nicht aus, den Fachkräftemangel im öffentlichen Dienst tatsächlich zu beheben?

Brenke: Das wird man sehen. Den Arbeitgebern steht es natürlich frei, bei den Stellenausschreibungen auch etwas gestalterisch tätig zu sein, beispielsweise wenn man IT-Kräfte und auch Arbeitskräfte etwa im Sozialbereich finden will, weil dort gibt es erhebliche Knappheiten. Allerdings ist es schon ein bisschen problematisch, ob dieser Tarifabschluss ausreicht.

Man hat zwar jetzt vereinbart, dass Berufseinsteiger zehn Prozent mehr bekommen sollten. Vorher gab es den Abschlag. Aber das bleibt abzuwarten, ob das ausreichen wird, und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es bei bestimmten Berufen in Zukunft im öffentlichen Dienst schwer sein wird, die Fachkräfte zu finden.

Untere Gehaltsklassen "profitieren nur dieses Jahr"

Bahner: Eine Forderung der Gewerkschaft war ja auch, einen Sockelbetrag durchzusetzen von mindestens 200 Euro mehr im Monat, so dass auch die unteren Gehaltsklassen von einem Tarifabschluss profitieren. Profitieren die jetzt immer noch?

Brenke: Ja, sie profitieren, aber nur dieses Jahr. Es gibt einen einmaligen Zuschlag von 250 Euro, eine Einmalzahlung, und es gibt nicht das, was Verdi vorgesehen hat, dass es eine Anhebung des Sockelbetrages um 200 Euro gibt. Das heißt, der hätte dann auch in der Vergangenheit nachgewirkt. Den gibt es nicht.

Man kann das unter verteilungspolitischen Gesichtspunkten vielleicht bedauern, aber mit Blick auf die Fachkräfte ist es, glaube ich, durchaus angemessen, dass man die Personen in den unteren Lohngruppen nicht übermäßig mit Lohnsteigerungen beglückt, sondern hier ist es natürlich so in den unteren Lohngruppen: Hier findet man eigentlich die Arbeitskräfte doch relativ einfach, während es bei den Fachkräften schwieriger wird.

Bahner: Einschätzungen waren das zum Tarifabschluss im öffentlichen Dienst von Karl Brenke, Arbeitsmarktexperte beim DIW. Vielen Dank!

Brenke: Bitte!

