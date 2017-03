Die Deutsche Bahn und die Lokführergewerkschaft GDL haben ihren Tarifkonflikt beendet.

In der Schlichtung sei ein Ergebnis erzielt worden, meldeten mehrere Nachrichtenagenturen übereinstimmend. Ergebnisse sollten morgen in Berlin von Thüringens Ministerpräsident Ramelow und dem früheren Regierungschef in Brandenburg, Platzeck, vorgestellt werden. Neben den beiden Schlichtern würden auch Vertreter der Tarifparteien an der Pressekonferenz teilnehmen. Die Gewerkschaft der Lokomotivführer hatte für die Lokführer und das Zugbegleiter-Personal verhandelt und vier Prozent mehr Geld verlangt. Kernforderungen waren aber bessere Arbeitszeit und Schichtregelungen.