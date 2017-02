Tarife Mehr Geld für Angestellte und Beamte der Länder

Die Verhandlungsführer Willi Russ (Beamtenbund), Niedersachsens Finanzminister Peter-Jürgen Schneider (SPD) und Frank Bsirske (Verdi) (dpa-Bildfunk / Bernd Settnik)

Der Tarifstreit im Öffentlichen Dienst der Länder ist beigelegt.

Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi erhalten die rund eine Million Beschäftigten rückwirkend zum 1. Januar zwei Prozent, mindestens aber 75 Euro mehr Gehalt. Für 2018 wurde ein weiteres Plus von 2,35 Prozent vereinbart. Verdi-Chef Bsirske sagte in Potsdam, die Tarifkommission habe dem Ergebnis bereits zugestimmt.



Verdi und der Beamtenbund waren mit einer Forderung von insgesamt sechs Prozent in die Verhandlungen gegangen. Der Tarifabschluss soll auch auf die 2,2 Millionen Beamten übertragen werden.