Bundesarbeitsministerin Nahles hat das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Tarifeinheitsgesetz begrüßt.

Die vom Gericht erteilten Auflagen und Vorgaben würden die Anwendung des Gesetzes in der Praxis erleichtern, sagte sie in Berlin.



Das Bundesverfassungsgericht hatte das Tarifeinheitsgesetz am Vormittag in weiten Teilen gebilligt, aber Nachbesserungen zum Schutz kleiner Spartengewerkschaften gefordert. So muss der Gesetzgeber bis Ende 2018 sicherstellen, dass in einem Unternehmen die Belange der Mitglieder einer Minderheitsgewerkschaft weiterhin wirksam berücksichtigt und nicht durch die Interessen der Mehrheitsgewerkschaft verdrängt werden.



Bei der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft stieß das Urteil auf ein positives Echo. Der Vorsitzende Kirchner erklärte, die EVG sehe sich in ihrer Auffassung bestätigt, dass solidarische Tarifpolitik nur von den Gewerkschaften mit den meisten Beschäftigten verantwortet werden könne. Der Vorsitzende der konkurrierenden Gewerkschaft der Lokomotivführer, Weselsky, wertete den Zwang zu Nachbesserungen als Erfolg. Er sagte im Deutschlandfunk, der existenzgefährdende Angriff auf die Berufsgewerkschaften sei abgewehrt.



Das Tarifeinheitsgesetz sieht vor, dass bei konkurrierenden Tarifverträgen in einem Betrieb nur der Abschluss mit der mitgliederstärksten Gewerkschaft gilt. Mehrere kleinere Gewerkschaften hatten aus Sorge um ihre Durchsetzungskraft dagegen geklagt.