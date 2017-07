Koalitionsfreiheit oder Mehrheitsrecht, das war die Kernfrage, die der erste Senat des Bundesverfassungsgerichts zu beantworten hatte und diese Antwort ist gut ausgefallen: Die großen Gewerkschaften dürfen die berechtigten Interessen der anderen Gewerkschaften nicht einfach aushebeln, zumindest da nicht, wo es um jeweils elementare Fragen für einzelnen Berufsgruppen in den Unternehmen und deren gewerkschaftliche Rechte und Pflichten geht.

Anders gesagt: Es geht den Richtern auch um den Schutz der Minderheiten, die in dem vor zwei Jahren in Kraft getretenen Tarifeinheitsgesetzes nicht ausreichend berücksichtigt wurden.

In dieser elementaren Frage der Koalitionsfreiheit nach dem Grundgesetz haben die Richter das Gesetz vorläufig außer Kraft gesetzt und fordern Nachbesserungen durch den Gesetzgeber.

Fairer Ausgleich zwischen allen Arbeitnehmern eines Betriebs

Das Tarifeinheitsgesetz verlangt als Schutz und zur Befriedung in den Betrieben die Vermeidung von Tarifkollisionen, also dass sich die Gewerkschaften im Betrieb möglicherweise mit gegenläufigen oder allein auf einzelne Berufsgruppen bezogene Forderungen blockieren und den Betriebsfrieden gefährden.

Zu diesen Behufe sollte die Mehrheitsgewerkschaft die Minderheit majorisieren können. Genau dieses Verfahren aber würde möglicherweise die Interessen einzelner Berufsgruppen übergehen, weil die sich dem Mehrheitsvotum nur anschließen und damit fügen müssten, sofern im Vorfeld kein Kompromiss gefunden wurde.

Exakt diese Majorisierung weisen die Richter als verfassungswidrig zurück und verlangen eine Lösung, die die artikulierten Interessen einzelner Berufsgruppen in einem Unternehmen angemessen berücksichtigt und nicht einfach übergeht.

Denn faktisch wurden damit kleine Gewerkschaften in ihrem Recht ausgehebelt, eigenständige Tarifverträge für bestimmte Berufsgruppen auszuhandeln, was natürlich eine unmittelbare Rückwirkung auf die Attraktivität solcher Gewerkschaften hat. Dem Schieben die Richter mit diesem Urteil einen Riegel vor, was umgekehrt jedoch nicht heißt, dass der Gesetzgeber kein Recht dazu hätte, mit einem Tarifeinheitsgesetz für den Betriebsfrieden, also einen fairen Ausgleich zwischen den Interessen aller Arbeitnehmern in einem Betrieb zu sorgen.

Neue Bundesregierung muss neuen Entwurf vorlegen

Die bisherige Regelung aber hätte sowohl den Arbeitgebern als auch den großen Einheitsgewerkschaften ein leichtes Spiel bescheren können. Nur die Klagen haben verhindert, dass es dazu gekommen ist. Und das ist gut so. Die Tarifautonomie darf nicht per Gesetz beschränkt werden, auch wenn die Akteure dieser Beschränkung die Tarifpartner selbst sein sollen.

Die Kunst der kommenden Bundesregierung muss nun darin bestehen, bis zum Ende des kommenden Jahres einen geänderten Gesetzentwurf vorzulegen der den Weg für einen Ausgleich beschreibt und die Einigung voraussetzt. Das wird sicherlich keine leichte Aufgabe sein und neue Kläger auf den Plan rufen.

Volker Finthammer