Man hat nach harten Tarifgesprächen selten zwei derart entspannte Verhandlungsführer gesehen, wie in dieser Woche nach dem Abschluss im öffentlichen Dienst. Horst Seehofer, der neue Innenminister und Neuling im Verhandeln mit den Gewerkschaften wurde mit den Worten zitiert, er sei "zufrieden, auch wenn es anstrengend war". Und Verdi-Chef Frank Bsirske, für den es die letzten Verhandlungen vor der Wahl eines Nachfolgers waren, sagte, dies Ergebnis sei "das Beste, seit vielen Jahren".

Zwei Sieger – muss man da nicht misstrauisch sein? Um es gleich vorweg zu sagen: Es gibt auch zwei Verlierer in diesem ansonsten wirklich bemerkenswerten Tarifabschluss. Aber dazu später.

Denn dieser Tarifabschluss ist ein wirklicher Fortschritt für den öffentlichen Dienst. Warum? Weil er zum ersten Mal beherzt und konsequent in Tarifstrukturen eingreift, die bisher unantastbar waren. Offenbar haben sich in Frank Bsirske und Horst Seehofer zwei mutige Verhandler gefunden, die in der Sache vorangehen wollten.

Mehr Geld in wichtigen Bereichen

Was ist damit gemeint? Wenn bislang Tarifverhandlungen schlicht nach Kassenlage, der Befindlichkeit des Bundesfinanzministers und den Stadtkämmerern geführt wurden, so stand diesmal die Problemanalyse des öffentlichen Dienstes im Mittelpunkt. Die Verhandler haben an drei entscheidenden Stellschrauben gedreht:

1. Der öffentliche Dienst hat zu wenig qualifizierten Nachwuchs. Also wurden die Ausbildungsgehälter erhöht.

2. Für Berufsanfänger ist der Einstieg in den öffentlichen Dienst unattraktiv, weil sie im Vergleich zur freien Wirtschaft weniger verdienen. Deshalb wurden die Einstiegsgehälter deutlich erhöht. Abgeflacht wurde die automatische Erhöhung der Gehälter nach Altersstufen. Bezahlt wird also stärker nach Qualifikation, nicht nach Dienstjahren.

3. Der öffentliche Dienst hat massive Schwierigkeiten, Fachkräfte zu bekommen. Ingenieure für Straßenbau oder Stadtentwicklung, Staatsanwälte, IT-Spezialisten. Alle diese Berufe werden händeringend gesucht, und die vielen offenen Stellen in diesen Bereichen lähmen die Arbeit der Kommunen. Also bekommen Fachkräfte in diesen Tarifgruppen jetzt überproportional mehr Geld.

Damit ist ein erster Schritt gemacht. Wir wissen aber heutzutage, dass viele, grade junge Menschen, einen attraktiven Arbeitsplatz nicht nur am Geld messen. Es ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf die vielen Frauen, aber auch zunehmend Männern, ein wichtiges Kriterium für die Wahl des Jobs ist. Genauso entscheidend sind die Möglichkeiten für Mitgestaltung, Eigenverantwortung und Kreativität, die ein Arbeitsplatz bietet. Hier sind moderne Strukturen und gute technische Ausstattung genauso wichtig, wie flache Hierarchien und ein Klima, das als fördernd und wertschätzend wahrgenommen wird.

Seehofer vor Bsirske

Dennoch haben Seehofer und Bsirske Wesentliches geleistet. Das lag vor allem an Horst Seehofer. Seehofer bewegt zweierlei: Erstens hat er im Herbst in Bayern Wahlen zu bestehen. Und da scheint doch ein Abschluss im öffentlichen Dienst, der den Beschäftigten gute Laune macht, hilfreich. Seehofer will aber auch ein erfolgreicher Minister in einer großen Koalition sein. Und er weiß genau: Die großen unbeackerten Baustellen in der Politik lassen sich nicht ohne einen gut ausgestatteten öffentlichen Dienst voranbringen. Weder der Pflegenotstand noch die schleppende Digitalisierung werden dadurch beseitigt, dass man dies in den Koalitionsvertrag schreibt. Da braucht es überall ausreichend gutes, qualifiziertes und motiviertes Personal.

Aber nun zu den Verlierern. Der eine Verlierer sind wir alle. Die Bürger. Denn zu glauben, höhere Löhne im öffentlichen Dienst müssten nicht von irgendjemandem bezahlt werden, wäre naiv. Höhere Löhne schlucken Geld, das für andere Leistungen nicht da ist.

Arme Gemeinden verlieren

Der zweite Verlierer sind die armen oder eben nicht so reichen Gemeinden und Städte. Sie müssen unter möglicherweise harten Konsequenzen mit klammen Kassen schultern, was für andere mit gut gefüllten keine große Mühe ist. Die Gefahr ist groß, dass höhere Löhne grade in sowieso schon vernachlässigten Gegenden mit Personalabbau oder anderen Leistungskürzungen kompensiert werden müssen.

Und da waren die Verhandler dann doch nicht mutig genug. Mehr Flexibilität in der Umsetzung der neuen Tarifstruktur für die Verantwortlichen vor Ort hätte hier gut getan.

