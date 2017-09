Beim Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) streiten Mitarbeiter für mehr Gehalt. Mit Warnstreiks in den Funkhäusern in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen setzten sie ein Zeichen - und sorgen für Programmänderungen und Sendeausfälle.

Inzwischen gab es eine Einigung an verschiedenen Standorten. Einem Eckpunktepapier, in dem eine zukünftige Tarifstruktur geregelt, wurde von einer deutlichen Mehrheit der Beschäftigten unterstützt. In Leipzig, Halle und Erfurt stimmten die Streikenden dem Papier zu. Das bestätigte Ralf Leifer vom Thüringer Landesverband der Journalistengewerkschaft DJV. Nun müssten noch die Standorte in Dresden und Magdeburg zustimmen.

Eine Sprecherin des MDR bestätigte, dass man eine "grundsätzliche Tarifeinigung" erzielt habe. Nun sollten die Ergebnisse konkretisiert werden.