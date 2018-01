Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie bereitet die IG Metall den Weg für 24-stündige Warnstreiks.

Wie eine Sprecherin in Frankfurt am Main mitteilte, haben in rund 250 ausgewählten Betrieben Befragungen der Gewerkschaftsmitglieder begonnen. Stimmt eine einfache Mehrheit ganztägigen Warnstreiks zu, sollen sie zwischen Mittwoch und Freitag dieser Woche stattfinden. Eine Fortsetzung in der kommenden Woche sei bisher nicht geplant, hieß es. Vielmehr seien die Geschäftsstellen der IG Metall bereits angewiesen worden, eine Urabstimmung über unbefristete Streiks vorzubereiten.



Die IG Metall verlangt für die rund 3,9 Millionen Beschäftigten sechs Prozent mehr Geld. Außerdem soll es die Möglichkeit geben, die Arbeitszeit vorübergehend auf 28 Wochenstunden zu senken - in bestimmten Fällen mit Lohnausgleich.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.