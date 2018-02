Nach mehreren Tagen mit Warnstreiks kommt Bewegung in den zuletzt festgefahrenen Tarifkonflikt in der Metall- und Elektroindustrie.

Nach Angaben der Gewerkschaft wird heute im Bezirk Südwesten weiter verhandelt. Vertreter beider Seiten wollen sich am Vormittag in Stuttgart zu Gesprächen treffen. Die Metaller in Baden-Württemberg haben schon oft eine Tarifeinigung erzielt, die dann als "Pilotabschluss" von allen anderen Bezirken übernommen wurde. Ein zentraler Streitpunkt in dem Tarifkonflikt ist die Forderung der Gewerkschaft, dass Beschäftigte ihre Arbeitszeit vorübergehend auf 28 Wochenstunden reduzieren können.

Diese Nachricht wurde am 05.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.