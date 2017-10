Die IG Metall hat ihre Forderungen für die kommenden Tarifrunden festgelegt.

Der Vorstand der Gewerkschaft beschloss, sechs Prozent mehr Lohn und Gehalt zu verlangen. Außerdem sollen Beschäftigte einen Anspruch darauf erhalten, vorübergehend ihre Wochenarbeitszeit auf 28 Stunden zu reduzieren. IG-Metall-Chef Hofmann erklärte in Frankfurt am Main, es gehe um selbstbestimmte Arbeitszeiten, die zum Leben der rund 3,9 Millionen Beschäftigten in der Metall- und Elektrobranche passten.



Die Arbeitgeberverbände kritisierten die Gewerkschaftsvorschläge als "tarifpolitische Geisterbahnfahrt". Gesamtmetall-Präsident Dulger sagte, ein Anspruch auf Arbeitszeitverkürzung verschärfe den Fachkräftemangel. Die Forderungen gingen am betrieblichen Alltag der Unternehmen vorbei.



Erste Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektrobranche sind für Mitte kommenden Monats geplant.