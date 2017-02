Tarifpolitik Nahles fordert bessere Bezahlung für Altenpfleger und Erzieher

Eine Pflegerin hält im Pflegeheim der Else-Heydlauf-Stiftung in Stuttgart die Hand einer Heimbewohnerin. (AP)

Bundesarbeitsministerin Nahles findet die Entlohnung vieler Mitarbeiter im Sozialbereich zu niedrig.

Vor allem in dem Sektor, der Dienstleistungen an Menschen betreffe, gebe es eine grundlegende Schieflage, sagte die SPD-Politikerin der "Saarbrücker Zeitung". Altenpfleger und Erzieher etwa würden chronisch schlecht bezahlt. Das

könne so nicht weitergehen. Notwendig sei ein Pakt für anständige Löhne. Aufgabe der Politik müsse es sein, diesen Prozess zu moderieren, meinte Nahles. - Derzeit laufen Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder.