Tarifstreit Einigung zwischen Lufthansa und Piloten

Zwei Piloten sitzen in Hamburg im Cockpit eines Lufthansa-Airbus A380. (picture-alliance / dpa / Daniel Reinhardt)

Der Tarifstreit zwischen der Lufthansa und ihren Piloten ist nach fünf Jahren beigelegt worden.

Wie das Unternehmen und die Gewerkschaft Cockpit in Frankfurt am Main bekanntgaben, akzeptieren sie eine Empfehlung des Schlichters Pleuger. Dieser sieht laut Lufthansa eine Lohnerhöhung für die Piloten in vier Stufen in Höhe von insgesamt 8,7 Prozent vor. Dazu soll es eine Einmalzahlung von bis zu 6.000 Euro pro Beschäftigtem geben. Der Fluggesellschaft entstehen durch den Schlichterspruch nach eigenen Angaben Zusatzkosten von rund 85 Millionen Euro pro Jahr.



Cockpit erklärte, das Ergebnis sei gerade so akzeptabel. Es verlange von den Piloten maximale Kompromissbereitschaft. Die Mitglieder der Gewerkschaft müssen noch in einer Urabstimmung entscheiden.



Der Tarifkonflikt hatte im Jahr 2012 begonnen und war von insgesamt 14 Pilotenstreiks mit vielen Flugausfällen begleitet worden.