Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie erhöht die IG Metall den Druck auf die Arbeitgeber.

Die Gewerkschaft rief zu Warnstreiks in Baden-Württemberg und Brandenburg auf. Bei Porsche in Stuttgart beteiligten sich 2.500 Beschäftigte, wie Gesamtbetriebsratschef Hück mitteilte. In Brandenburg an der Havel wollen rund 600 Beschäftigte des Getriebeherstellers ZF streiken. Die IG Metall fordert bundesweit sechs Prozent mehr Geld und das Recht auf eine zeitlich begrenzte Reduzierung der Wochenarbeitszeit auf 28 Stunden. Dafür soll es für bestimmte Gruppen einen Lohnausgleich geben.

Diese Nachricht wurde am 04.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.