Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie hat die Gewerkschaft IG Metall zu neuen Warnstreiks aufgerufen.

Bis zum Vormittag legten den Angaben zufolge unter anderem Beschäftigte in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bayern die Arbeit nieder. Warnstreiks sind in dieser Woche in acht Bundesländern geplant. Mit den Aktionen will die IG Metall den Druck auf die Arbeitgeber vor der dritten Tarifrunde erhöhen.



Die Gewerkschaft fordert bundesweit sechs Prozent mehr Lohn für die 3,9 Millionen Beschäftigten der Branche. Zudem geht es um die Möglichkeit, die Arbeitszeit befristet und mit teilweisem Lohnausgleich auf 28 Wochenstunden absenken zu können. Der IG-Metall-Vorsitzende Hofmann sagte im Deutschlandfunk, solche Arbeitszeitmodelle seien notwendig, um die Branche in Zeiten des Fachkräftemangels attraktiv zu machen. Die Arbeitgeber lehnen die Forderung ab und bezeichneten sie als rechtswidrig.

