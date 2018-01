Am fünften Tag der Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie haben sich erneut zehntausende Beschäftigte an den Arbeitsniederlegungen beteiligt.

Schwerpunkt waren heute die bayerischen Autohersteller BMW und Audi. Nach Angaben der IG Metall folgten bundesweit rund 70.000 Arbeitnehmer dem Streikaufruf. Gewerkschaftschef Hofmann kündigte für die kommende Woche weitere Maßnahmen an.



Arbeitnehmer und Arbeitgeber streben nach eigenen Angaben bis spätestens Ende kommenden Monats eine Einigung an. Die dritte Verhandlungsrunde war gestern allerdings ohne Ergebnis zuende gegangen. Die Gewerkschaft fordert für die knapp vier Millionen Beschäftigten der Branche sechs Prozent mehr Geld sowie die Möglichkeit einer befristeten Senkung der Arbeitszeit.

