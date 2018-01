Im Tarifkonflikt der Metall-und Elektroindustrie weiten die Arbeitnehmer ihre Warnstreiks aus.

Erste Aktionen in Nordrhein-Westfalen liefen bereits in der Nacht an, unter anderem in Neuss. Insgesamt ruft die IG Metall für heute allein in dem Bundesland mehrere zehntausend Beschäftigte in 143 Unternehmen auf, die Arbeit vorübergehend niederzulegen. Warnstreiks gibt es auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz und Bayern.



Die IG Metall fordert für die rund 3,9 Millionen Beschäftigten der Branche sechs Prozent mehr Geld und das Recht auf eine befristete Arbeitszeitverkürzung auf 28 Stunden pro Woche - zum Beispiel für Kindererziehung oder Pflegeleistungen. Die Arbeitgeber bieten bisher zwei Prozent mehr Geld und eine Einmalzahlung an.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.