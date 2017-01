Tarifstreit Lufthansa droht mit Verlagerung von Investitionen

Lufthansa-Flugzeuge in Frankfurt am Main (dpa/picture alliance/Arne Dedert)

Im Tarifstreit mit den Piloten hat Lufthansa-Vorstandsmitglied Hohmeister mit der Verlagerung von Investitionen gedroht.

Bei einem zu hohen Tarifabschluss infolge der laufenden Schlichtung müsse man darüber nachdenken, anstehende Investitionen nicht mehr in die Kerngesellschaft zu lenken, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Neue Flugzeuge könnten unter Umständen nicht mehr in ein System kommen, das seine Wettbewerbsfähigkeit verloren habe und nicht reformfähig sei. Dies sei keine Tarifflucht, sondern die Flucht vor einem bislang nicht kompromissfähigen Tarifpartner, meinte Hohmeister.



Lufthansa hat den Piloten über einen mehrjährigen Tarifzeitraum eine Einmalzahlung und 4,4 Prozent mehr Geld angeboten. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit hatte über 20 Prozent verlangt. Die Schlichtung soll am Dienstag enden.