Im Tarifkonflikt für den Öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen weiten die Gewerkschaften ihre Warnstreiks aus.

Heute blieben in Baden-Württemberg die meisten Kindertagesstätten geschlossen. Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte, legten auch Beschäftigte von Verwaltungen, Stadtwerken, Arbeitsagenturen und Kliniken die Arbeit nieder. Auch aus Sachsen-Anhalt wurden Warnstreiks gemeldet. - Für morgen hat Verdi in mehreren Großstädten Nordrhein-Westfalens Arbeitsniederlegungen beim öffentlichen Nahverkehr und in Kitas angekündigt. Mit den Aktionen will die Gewerkschaft ihrer Forderung nach sechs Prozent mehr Geld nachdruck verleihen.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.