Im Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie haben sich heute mehrere zehntausend Beschäftigte an Warnstreiks beteiligt.

Nach Angaben der Gewerkschaft IG Metall legten allein in Nordrhein-Westfalen die Belegschaften von mehr als 140 Betrieben die Arbeit vorübergehend nieder. In Bayern waren 32 Betriebe betroffen. Auch in Berlin und in anderen Bundesländern gab es Warnstreiks. Für morgen kündigte die IG Metall weitere Ausstände an.



Die Gewerkschaft fordert für die rund 3,9 Millionen Beschäftigten der Branche sechs Prozent mehr Geld. Sie will zudem das Recht auf eine befristete Arbeitszeitverkürzung auf 28 Stunden pro Woche durchsetzen. Die Arbeitgeber bieten bisher zwei Prozent mehr Geld und eine Einmalzahlung an.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.