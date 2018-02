In der Metall- und Elektroindustrie von Baden-Württemberg haben sich Gewerkschaft und Arbeitgeber auf einen Tarifabschluss geeinigt. Das teilten beide Seiten in der Nacht in Stuttgart mit. Demnach erhalten die Beschäftigten ab April 4,3 Prozent mehr Geld.

Außerdem wurde vereinbart, dass Arbeitnehmer ab 2019 ihre Wochenarbeitszeit für die Dauer von zwei Jahren auf bis zu 28 Stunden verkürzen können. Im Gegenzug können die Unternehmen mehr Beschäftigte als bisher länger als 35 Wochenstunden arbeiten lassen. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 27 Monaten. IG-Metall-Bezirksleiter Zitzelsberger erklärte, die Gewerkschaft habe unter Beweis gestellt, dass sie schwierige Themen vernünftig regeln könne. Der Vorsitzende des Arbeitgeberverbands Südwestmetall, Wolf, sagte, die Vier vor dem Komma schmerze. Man habe aber eine lange Laufzeit beschlossen und somit für Planungssicherheit gesorgt.



Die Einigung für Baden-Württemberg gilt als Pilotabschluss für die insgesamt rund 3,9 Millionen Beschäftigten der Branche. In der Regel übernehmen die übrigen sechs Tarifbezirke den Abschluss.

