Trotz Abbruchs der Tarifverhandlungen wollen die Fluggesellschaft Ryanair und die Pilotengewerkschaft erneut zusammenkommen.

Ein Sprecher der Vereinigung Cockpit teilte in Frankfurt am Main mit, für Mitte kommender Woche sei ein Sondierungsgespräch verabredet worden. Zuvor werde allerdings der Gewerkschaftsvorstand die bereits angekündigte Urabstimmung beschließen und einleiten. Die Piloten sollen entscheiden, ob sie für ihre Forderungen nach höherer Bezahlung und besseren Arbeitsbedingungen notfalls in einen unbefristeten Streik treten würden.

Diese Nachricht wurde am 22.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.