In den Tarifgesprächen beim VW-Konzern ist keine Einigung in Sicht.

Eine zweite Runde in Hannover blieb ohne Ergebnis. Der Verhandlungsführer der IG Metall, Gröger, nannte das Angebot der Unternehmensführung eine "Unverschämtheit" und eine "Provokation für die Beschäftigten". VW-Betriebsratschef Osterloh sprach in Hannover von einer "Steilvorlage für die ersten Warnstreiks".



Das VW-Angebot sieht zwei Prozent mehr Geld vom Mai an vor bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Die IG Metall verlangt eine Erhöhung von 6 Prozent. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 30. Januar geplant.

Diese Nachricht wurde am 12.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.