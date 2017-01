Tauber CDU-Generalsekretär vergleicht Lindner mit Gauland

CDU-Generalsekretär Peter Tauber (dpa / picture alliance / Michael Kappeler)

CDU-Generalsekretär Tauber hat den FDP-Vorsitzenden Lindner mit dem AfD-Politiker Gauland verglichen.

Lindner rede manchmal wie Gauland, sagte Tauber der Zeitung "Bild am Sonntag". Der einzige Unterschied bestehe darin, dass Lindner statt eines abgewetzten Tweed-Sakkos einen überteuerten Maßanzug trage. Mit überheblichem Verhalten gefährde die FDP ihren Wiedereinzug in den Bundestag. Auf dem Dreikönigstreffen der Freien Demokraten in Stuttgart hatte Lindner seine Kritik an der Flüchtlings- und Sicherheitspolitik der Union bekräftigt.