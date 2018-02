Der Politologe Albrecht von Lucke hat den Rückzug von CDU-Generalsekretär Peter Tauber als unerwartetes Geschenk für Bundeskanzlerin Angela Merkel bezeichnet.

Sie habe jetzt noch einmal die Möglichkeit, ihr gesamtes Personaltableau fundamental umzustellen, sagte von Lucke im Deutschlandfunk. Er wies darauf hin, dass Tauber eher ein Kandidat für schwarz-grün gewesen wäre und jetzt die Frage sei, ob sich die CDU inhaltlich umorientiere. Der als Nachfolger für Tauber gehandelte Jens Spahn sei der einzige, der sich bisher in einer sehr profilierten Weise als die konservative Speerspitze in Stellung gebracht habe, betonte von Lucke. Er sei aber in weiten Teilen der Bevölkerung gar nicht bekannt.

