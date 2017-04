Nach den Vorwürfen der sexuellen Belästigung gegen einen Landestrainer setzt der Fechtclub Tauberbischofsheim eine Untersuchungskommission ein.

Wie der Verein mitteilte, soll ein Gremium unter der Leitung externer Anwälte die Vorgänge am Olympiastützpunkt in der baden-württembergischen Stadt aufklären.



Das Nachrichtenmagazin "Spiegel" hatte berichtet, dass es im Fechtzentrum zwischen 2003 und 2016 zu Fällen sexueller Belästigung gekommen sein soll, die einem Landestrainer zur Last gelegt werden. Der Mann bestreitet die Vorwürfe. Er war im Dezember entlassen worden.