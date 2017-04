Tausende Amerikaner haben Präsident Trump in Protestmärschen aufgefordert, seine Steuerunterlagen zu veröffentlichen.

Die Demonstrationen fanden in zahlreichen Städten statt, darunter Washington, Chicago, New York und Los Angeles. Anlass der Kundgebungen war der sogenannte "Tax Day". Der 15. April ist jährlich der Stichtag, bis zu dem die US-Bürger ihre Steuererklärungen abgeben müssen. In der kalifornischen Stadt Berkeley kam es laut CNN zu Auseinandersetzungen zwischen Anhängern und Gegnern Trumps. 13 Menschen seien dort festgenommen worden. In den USA war es jahrzehntelang Tradition, dass Präsidentschaftskandidaten und Amtsinhaber ihre Steuererklärungen offenlegen - auch wenn sie dazu nicht verpflichtet sind. Trump verweigert dies bislang beharrlich.



Dies hat bei Kritikern den Verdacht genährt, der Immobilien-Milliardär habe etwas zu verbergen, etwa Teile seiner Geschäftsverbindungen.