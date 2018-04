Die Fliegenplage im hessischen Gründau bei Hanau ist inzwischen so schlimm, dass die Bürger eine Online-Petition gestartet haben.

Wie die Taz aus Berlin berichtet, haben schon mehr als 800 Menschen unterschrieben. In Gründau reichen schon 370 Stimmen, um das Thema auf die Tagesordnung der Gemeindevertretung zu setzen.



Unklar ist, woher die Massen von Fliegen stammen. Laut taz denken viele Bürger, dass eine Kompostierungsanlage am Ortsrand von Gründau-Lieblos Schuld ist. Die gibt es seit 20 Jahren, aber Vertreter des Main-Kinzig-Kreises und dessen Eigenbetrieb Abfallwirtschaft bestreiten einen klaren Zusammenhang. Auf der Seite der Gemeinde stellt Bürgermeister Gerald Helfrich klar, dass er die Vermutungen der Bürger ernst nimmt und klären will, ob die Anlage die Ursache ist - und was man tun kann, um Abhilfe zu schaffen.

Diese Nachricht wurde am 29.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.