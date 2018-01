Nach den tagelangen Unruhen im Iran hat das Parlament in Teheran mit Regierungsvertretern über die Ursachen der Proteste debattiert.

Die Sondersitzung auf Antrag der Fraktion der Reformer fand hinter verschlossenen Türen statt. Parlamentspräsident Laridschani will am Nachmittag die Ergebnisse der Debatte bekanntgeben, wie das das Parlament auf seiner Internetseite mitteilte. An der Sitzung nahmen demnach auch der Innenminister, der Geheimdienstchef, mehrere Kommandeure der Polizei und der Revolutionsgarden, der Intendant des Staatsfernsehens sowie der Sekretär des Sicherheitsrats teil.



In der vergangenen Nacht gab es keine Berichte über neue regierungskritische Demonstrationen. Landesweit kam es jedoch wieder zu staatlich organisierten Kundgebungen von Regimeanhängern.

Diese Nachricht wurde am 07.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.