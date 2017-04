In der israelischen Küstenstadt Tel Aviv dürfen auch weiterhin viele Geschäfte am Sabbat geöffnet bleiben.

Das höchste Gericht in Jerusalem bestätigte die Praxis in der überwiegend säkularen Stadt. Die Entscheidung wurde bei den streng religiösen Parteien mit Kritik aufgenommen. Sie verlangten von Ministerpräsident Netanjahu eine Dringlichkeitssitzung. Nach jüdischem Religionsgesetz ist am Sabbat jegliche Arbeit verboten.