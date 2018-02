In Tel Aviv haben gestern Abend Israelis und afrikanische Migranten gemeinsam gegen die drohende Abschiebung von Zehntausenden Asylbewerbern demonstriert.

Medien berichten von rund 20.000 Teilnehmern. Der Protest fand demnach im Süden Tel Avivs statt. Dort leben viele afrikanische Asylbewerber. In den vergangenen Jahren war es immer wieder zu Spannungen zwischen ihnen und der israelischen Bevölkerung gekommen.



Israel will bis zu 40.000 Flüchtlinge aus Eritrea und dem Sudan in afrikanische Drittländer abschieben. Bis Ende März haben die Asylbewerber die Möglichkeit, dem durch eine Ausreise zuvorzukommen. Die Regierung betrachtet sie als Wirtschaftsflüchtlinge, denen kein politisches Asyl zusteht.

Diese Nachricht wurde am 25.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.