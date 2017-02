Telefonat mit Poroschenko Trump will sich für Frieden in der Ukraine einsetzen

US-Präsident Donald Trump im Oval Office (picture alliance/dpa/Foto: Pete Marovich)

US-Präsident Trump hat mit dem ukrainischen Staatschef Poroschenko telefoniert.

Nach Angaben des Weißen Hauses sicherte er ihm zu, sich für ein Ende des Konflikts in der Ost-Ukraine einzusetzen. Dazu werde man mit der Regierung in Kiew ebenso zusammenarbeiten wie mit Russland und allen anderen beteiligten Parteien. Trumps russlandfreundliche Haltung im Wahlkampf hatte in der Ukraine Sorgen ausgelöst. Im Ostteil des Landes gibt es seit einigen Tagen wieder verstärkt Kämpfe zwischen der Armee und prorussischen Separatisten.