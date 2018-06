Der russische Präsident Putin und sein ukrainischer Kollege Poroschenko haben über einen Gefangenenaustausch beraten.

Poroschenko habe in dem Telefonat besonders auf die Hungerstreikenden in russischen Gefängnissen hingewiesen, erklärte das Präsidialamt in Kiew. Der Kreml in Moskau bestätigte das Gespräch. Es sei auf Wunsch der Ukraine zustandegekommen. Kiew wirft Moskau vor, 64 Ukrainer aus politischen Gründen inhaftiert zu haben, 40 von ihnen auf der Krim. Das Thema soll auch bei einem Treffen der Außenminister Deutschlands, Frankreichs, Russlands und der Ukraine am Montag in Berlin eine Rolle spielen.

