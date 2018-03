Der türkische Präsident Erdogan hat die Militäroffensive seines Landes im Norden Syriens in einem Telefongespräch mit Bundeskanzlerin Merkel erörtert.

Erdogan habe Merkel über den Stand der Operation informiert und dabei auch die Notwendigkeit des gemeinsamen Kampfes gegen den Terror betont, meldete die türkischen Nachrichtenagentur Anadolu. Anlass des Telefonats war Merkels Wiederwahl als Bundeskanzlerin, zu der Erdogan ihr gratulierte.



Im Bundestag verurteilten Abgeordnete von Koalition und Opposition die türkische Militäroffensive gestern als völkerrechtswidrig. Nach Angaben von Menschenrechtlern und der kurdischen YPG-Miliz sind aus dem umkämpften Gebiet innerhalb von 24 Stunden zehntausende Menschen geflohen.



Die türkische Offensive in der Region um die Stadt Afrin richtet sich gegen die YPG. Die Regierung in Ankara betrachtet sie als Terrororganisation. Die USA unterstützen die YPG dagegen im Kampf gegen die Terrormiliz IS.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.