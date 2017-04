Bundeskanzlerin Merkel und US-Präsident Trump haben in einem Telefonat die aktuellen internationalen Brennpunkte erörtert.

In dem Gespräch seien der Konflikt um das nordkoreanische Atomprogramm sowie die Krisen in Syrien, dem Jemen und der Ukraine besprochen worden, teilte das Weiße Haus in Washington mit. Über Einzelheiten der Unterredung wurde nichts mitgeteilt.



Die USA verhängten wegen des jüngsten Giftgaseinsatzes in Syrien neue Sanktionen gegen das Land. Nach Angaben des Finanzministeriums in Washington sind davon 271 Mitarbeiter einer staatlichen Forschungseinrichtung betroffen. Sie sollen seit 2012 unter anderem an der Entwicklung chemischer Waffen beteiligt gewesen sein.