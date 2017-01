Telefongespräch Trump und Netanjahu wollen bilaterale Beziehungen vertiefen

Ein Hauptstreitpunkt im Nahost-Konflikt: Der Status von Jerusalem - hier mit dem Felsendom. (dpa / picture-alliance / Marius Becker )

Der neue US-Präsident Trump hat den israelischen Regierungschef Netanjahu für den kommenden Monat zu einem Besuch nach Washington eingeladen.

Das wurde nach einem Telefonat zwischen den beiden Politikern mitgeteilt. Der genaue Reise-Termin ist noch offen; er soll in den nächsten Tagen festgelegt werden. Einig waren sich Trump und Netanjahu demnach darin, die Beziehungen zwischen ihren Ländern auszubauen. In dem Telefongespräch ging es den Angaben zufolge unter anderem um das Atomabkommen mit dem Iran und den Friedensprozess mit den Palästinenern. Trump hatte im Wahlkampf eine Neuausrichtung der amerikanischen Nahost-Politik in Aussicht gestellt und angekündigt, die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen.