Telefonische Gerichtsanhörung Fragen über Fragen zum Einreisestopp

Der Streit um die Einreisesperre für Menschen aus sieben muslimisch geprägten Ländern in den USA ist in die nächste Runde gegangen. Ein Berufungsgericht in San Francisco befragte telefonisch Vertreter der Regierung sowie Gegner. Eine Entscheidung der Richter wird im Laufe der Woche erwartet.