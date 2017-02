Telefonische Gerichtsanhörung Fragen über Fragen zum Einreisestopp

Vor dem US-Berufungsgericht in San Francisco versammelten sich Demonstranten, um gegen das Einreiseverbot zu protestieren. (AFP)

Der Streit um die Einreisesperre für Menschen aus sieben muslimisch geprägten Ländern in den USA ist in die nächste Runde gegangen. Ein Berufungsgericht in San Francisco befragte telefonisch Vertreter der Regierung sowie Gegner. Eine Entscheidung der Richter wird im Laufe der Woche erwartet.

Mehrere Bundesstaaten hatten gegen das Dekret von Präsident Trump geklagt und erreicht, dass es vorläufig aufgehoben wurde. Dagegen klagte nun ihrerseits die Regierung.



In der telefonischen Anhörung erklärte der Regierungsvertreter, mit dem Einreisestopp wolle Präsident Trump die nationale Sicherheit der USA schützen. Auf die Nachfrage der Richter, ob Hinweise auf eine konkrete Bedrohung durch Bürger der betreffenden Länder vorlägen, antwortete er ausweichend.



Der Vertreter des Bundesstaates Washington sagte, wenn das Dekret wieder inkraft gesetzt werde, würde das Land "zurück ins Chaos stürzen". Er warf der Regierung zudem vor, Muslime zu diskriminieren. Die Richter fragten daraufhin nach, ob man tatsächlich von Diskriminierung reden könne - schließlich seien nur 15 Prozent der Muslime weltweit betroffen.



Ein Entscheidung wird das Gericht voraussichtlich in den nächsten Tagen fällen. Es wird damit gerechnet, dass der Fall letztendlich vor dem Supreme Court landen wird.



Trump hatte am 27. Januar verfügt, dass zum Schutz vor Terrorrisiken die Bürger aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern sowie sämtliche Flüchtlinge vorübergehend nicht in die USA einreisen dürfen. Der Erlass sorgte für Chaos bei den Einwanderungsbehörden und an den Flughäfen, es gibt wütende Demonstrationen sowie heftigen politischen und juristischen Streit.