Rund acht Monate nach dem Hackerangriff auf die Deutsche Telekom hat vor dem Kölner Landgericht der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter begonnen.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 29-jährigen Briten versuchte gewerbsmäßige Computersabotage vor. Er soll Ende November 2016 durch eine gezielte Attacke Router der Telekom lahmgelegt haben. Dadurch waren bei gut 1,2 Millionen Kunden

Internet, Telefon und Fernseh-Empfang gestört. Der Mann, der den Hackerangriff weitgehend gestanden hat, war im Februar in London festgenommen worden und sitzt seitdem in Deutschland in Untersuchungshaft.