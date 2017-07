Im Verfahren um einen Hackerangriff auf Router der Deutschen Telekom hat der angeklagte Brite ein Geständnis abgelegt.

Der Vorwurf der gewerbsmäßigen Sabotage sei zutreffend, ließ der 29-Jährige über seinen Anwalt zum Prozessauftakt in Köln erklären. Er habe im Auftrag eines liberianischen Telekommunikationsunternehmens gehandelt, das die Konkurrenz in dem afrikanischen Land schädigen wollte. Die Attacke Ende November 2016 hatte für einen Router-Ausfall bei gut 1,2 Millionen Kunden der Telekom gesorgt. Der Mann war im Februar in London festgenommen worden und sitzt seitdem in Deutschland in Untersuchungshaft.