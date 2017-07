Die Palästinenser lassen die offiziellen Kontakte zu Israel vorläufig ausgesetzt.

Palästinenserpräsident Abbas erklärte in Ramallah, erst wenn der Zustand am Tempelberg wieder so sei, wie vor zwei Wochen, werde man die Gespräche wieder aufnehmen. Nach anhaltenden Unruhen hatte Israel die von den Palästinensern kritisierten Metalldetektoren an den Zugängen zum Tempelberg in Jerusalem entfernt. Medienberichten zufolge wurden auch die zuletzt angebrachten Kameras abmontiert. Die Regierung will das Gelände künftig auf andere Weise überwachen lassen. Einzelheiten wurden nicht mitgeteilt.



Am 14. Juli hatten drei arabische Attentäter zwei israelische Polizisten am Tempelberg getötet. Die Attentäter wurden erschossen. Israel verfügte daraufhin schärfere Sicherheitsvorkehrungen für muslimische Besucher.