Im Konflikt um den Tempelberg hat der Grünen-Politiker Beck das Verhalten der Palästinenserführung kritisiert.

Damit drohe die Situation weiter zu eskalieren, sagte der Vorsitzende der deutsch-israelischen Parlamentariergruppe im Deutschlandfunk. Palästinenserpräsident Abbas hatte in Ramallah erklärt, dass die offiziellen Kontakte zu Israel erst wieder aufgenommen werden, wenn der Zustand am Tempelberg wieder so sei wie vor zwei Wochen. Nach einem tödlichen Anschlag auf zwei Polizisten hatte Israel damals schärfere Sicherheitsvorkehrungen für muslimische Besucher verfügt. Unter anderem wurden Metalldetektoren an den Zugängen zum Tempelberg installiert, die jedoch inzwischen wieder abmontiert wurden.