In Jerusalem hat sich die Lage am Tempelberg entspannt.

Führende islamische Geistliche erklärten, Muslime könnten nun wieder in der Al-Aksa-Moschee beten. Zuvor hatten die israelischen Sicherheitskräfte auch die letzten der umstrittenen Kontrolleinrichtungen wie etwa Kameras und Metallbarrieren entfernt. Vor allem die inzwischen ebenfalls abgebauten Metalldetektoren hatten Proteste bei den Palästinensern ausgelöst. Hintergrund der Maßnahmen war der Anschlag in der Jerusalemer Altstadt am 14. Juli.



Dabei hatten drei arabische Attentäter zwei israelische Polizisten am Tempelberg getötet und wurden anschließend selbst erschossen.