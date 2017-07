Nach massiven Protesten am Tempelberg in Jerusalem hat Israel die umstrittenen Metalldetektoren an den Eingängen wieder entfernt.

Das bestätigte Polizeisprecher Rosenfeld heute früh in Jerusalem. Nun sollen andere Möglichkeiten geprüft werden. Die Palästinenser lehnen jedoch jegliche Einlasskontrollen ab, auch Überwachungskameras. Wegen der Metalldetektoren war es zu zahlreichen Protesten und Unruhen gekommen, bei denen vier Palästinenser getötet wurden.



Der frühere israelische Botschafter in Deutschland, Stein, der Konflikt sei vorhersehbar gewesen. Die Krise um den Tempelberg sei ein Armutszeugnis für die Regierung Netanjahu.