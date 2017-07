Nach massiven Protesten am Tempelberg in Jerusalem hat Israel die umstrittenen Metalldetektoren an den Eingängen wieder entfernt.

Stattdessen sollen hochauflösende Kameras in der Altstadt installiert werden. Das habe das israelische Sicherheitskabinett beschlossen, berichtet die "Jerusalem Post". Für die Installation des neuen Sicherheitssystems innerhalb der nächsten sechs Monate würden umgerechnet 24 Millionen Euro bereit gestellt. Bis dahin solle die israelische Polizei ihre Präsenz auf dem Tempelberg verstärken.



Wegen der Metalldetektoren war es zu zahlreichen gewaltsamen Protesten gekommen. Die Palästinenser lehnen jegliche Einlasskontrollen zum Tempelberg ab, auch die jetzt beschlossenen Überwachungskameras. Der frühere israelische Botschafter in Deutschland, Stein, sagte im Deutschlandfunk, der Konflikt sei vorhersehbar gewesen. Die Krise um den Tempelberg sei ein Armutszeugnis für die Regierung Netanjahu.