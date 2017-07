Israel hat am Tempelberg in Jerusalem neue Sicherheitskameras installiert, um die Zugänge zu kontrollieren.

Die Geräte könnten unter Umständen die Metalldetektoren ablösen, die von den Palästinensern kritisiert werden. Die Geräte waren in der vergangenen Woche nach dem tödlichen Anschlag auf israelische Polizisten installiert worden.

Wegen der neuen Kontrollen hatte es zuletzt Zusammenstöße zwischen israelischen Sicherheitskräften und palästinensischen Demonstranten gegeben. Dabei wurden drei Palästinenser getötet, später erstach ein Palästinenser in einer jüdischen Siedlung im Westjordanland drei Menschen.



Mit dem Nahost-Konflikt befasst sich morgen der UNO-

Sicherheitsrat in New York.