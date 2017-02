Temporärer Einreisestopp US-Gericht fällt nach Anhörung noch kein Urteil

Anti-Trump-Proteste in New York. (imago/Pacific Press Agency)

Nach einer Anhörung zur temporären Einreisesperre für Menschen aus sieben muslimisch geprägten Ländern in die USA steht ein Urteil weiter aus.

Ein Sprecher des Berufungsgerichts in San Francisco kündigte für diese Woche eine Entscheidung an, ob das Dekret von Präsident Trump ausgesetzt bleibt. In einer Telefonkonferenz hatten die Richter die Positionen der US-Regierung sowie der klagenden Bundesstaaten Washington und Minnesota angehört und hinterfragt.



Die US-Regierung erwägt derweil, Personen vor der Einreise in die Vereinigten Staaten künftig nach ihren Passwörtern für Facebook und andere soziale Netzwerke zu fragen. Heimatschutzminister Kelly sagte im Innenausschuss des Repräsentantenhauses, so wolle man herausfinden, ob sie verdächtige Internetseiten besuchen.