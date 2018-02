Der langjährige Sänger der amerikanischen Soul- und Funkband "The Temptations", Dennis Edwards, ist tot.

Er starb im Alter von 74 Jahren in Chicago. Edwards wurde 1968 Mitglied der "Temptations". Zu den erfolgreichsten Liedern, die er für die Band sang, gehörten "Papa Was a Rolling Stone" und "Cloud Nine".

Diese Nachricht wurde am 03.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.