Die deutschen Tennis-Damen haben den Abstieg in die Weltgruppe II mit einem 3:2-Erfolg gegen die Ukraine abgewendet.

Julia Görges holte in Stuttgart in der Relegation den entscheidenden Punkt zum 3:1. Die 28-Jährige gewann in zwei Sätzen gegen Lessia Zurenko. Damit tritt die Auswahl von Bundestrainerin Rittner auch im kommenden Jahr in der Weltgruppe der besten acht Nationen an. Das sportlich bedeutungslose Doppel verloren Laura Siegemund und Carina Witthöft in drei Sätzen gegen Olga Sawtschuk und Nadja Kitschenok.