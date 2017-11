Die deutsche Tennis-Spielerin Julia Görges hat die B-Weltmeisterschaft im chinesischen Zhuhai gewonnen.

Im Endspiel schlug die 29-Jährige die US-Amerikanerin Coco Vandeweghe mit 7:5 und 6:1. Es ist der zweite Turniersieg von Görges in Folge nach ihrem Erfolg in Moskau vor zwei Wochen. In der Weltrangliste wird die Deutsche in der kommenden Woche auf Platz 14 klettern.