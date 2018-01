Angelique Kerber hat das Tennisturnier im australischen Sydney gewonnen.

Die 29-jährige Kielerin besiegte im Endspiel Ashleigh Barty aus Australien in zwei Sätzen. Es ist ihr erster Titel seit den US Open 2016. In der Weltrangliste verbesserte sich Kerber damit auf Platz 16.

Diese Nachricht wurde am 13.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.